Denkbar ungünstiger Zeitpunkt für eine Erkrankung: Der BVB-Boss Hans-Joachim Watzke kann am Samstagabend nicht das Topspiel seiner Dortmunder gegen den FC Bayern München verfolgen. Der Grund: ein Infekt.

Am Samstagabend um 18:30 Uhr trifft der FC Bayern München auf Borussia Dortmund. Jetzt wurde bekannt, dass ausgerechnet der BVB-Boss Hans-Joachim Watzke (63) das Spiel nicht im Münchener Stadion verfolgen kann. Wie unter anderem "Sky" berichtet, leidet der Geschäftsführer des momentanen Tabellenführers an einem Infekt. Er verpasse somit erst das zweite Spiel innerhalb seiner 18-jährigen Amtszeit. Der Zeitpunkt seiner Erkrankung könnte nicht unglücklicher ausfallen: Zum einen steht sein BVB derzeit mit einem Punkt in der Tabelle vor dem Rekordmeister.

Zum anderen kommt es in der Allianz Arena zum Wiedersehen mit dem Ex-Trainer der Dortmunder, Thomas Tuchel (49). Tuchel übernahm unter der Woche die Geschicke des Dortmund-Rivalen FC Bayern München für den geschassten Julian Nagelsmann (35). Tuchel trainierte die Borussia von 2015 bis 2017. Ein Grund für das Ende im Jahr 2017 wurden unter anderem Differenzen mit der Klubführung angeführt. Nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus des BVB sei es zwischen Watzke und Tuchel zu einem Streit gekommen, der in der Folge auch zur Entfremdung von Trainer und den Verantwortlichen geführt habe.