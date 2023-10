Caitlyn Jenner ist mit ihrem Singleleben glücklich und zufrieden. An einer Beziehung habe sie kein Interesse. "Ich bin nicht auf der Suche", sagt sie in einem neuen Interview.

Caitlyn Jenner (73) hat ungewohnt offen über ihr Liebesleben gesprochen. In einem neuen Interview mit "The Times" erklärte die ehemalige Sport- und Reality-Persönlichkeit, derzeit "sehr Single", aber gleichzeitig nicht auf der Suche zu sein. "Mir geht es gut. Ich bin nicht mal ansatzweise auf der Suche nach einer Beziehung", so Jenner.

"Das sehe ich in meinem Leben einfach nicht"

Stattdessen stellte sie mit deutlichen Worten klar, dass sie "in Zukunft nie wieder eine Beziehung haben" wolle. "Das sehe ich in meinem Leben einfach nicht. Das suche ich nicht." Einsam sei die 73-Jährige aber keineswegs, schließlich sei sie von ihrer Großfamilie umgeben. Jeden Abend sei jemand bei ihr zum Essen zu Hause, außerdem habe sie die zwei Hunde Bertha und Baxter.

Darüber hinaus beschäftige sie sich mit dem Fliegen von Flugzeugen, spiele Golf und sei mehr als 20 Jahre Rennautos gefahren. "Rennautos sind nicht die beste Möglichkeit, Geld zu verdienen, Karriere oder Geschäfte zu machen." Sie mache es, "weil es Spaß macht".

Sie genießt einen gesunden Lifestyle

Neben ihrer "Spaßphase" widme sie sich weiterhin einigen beruflichen Projekten. Auch ihre Fitnessroutine verfolge sie nach wie vor. "Ich versuche nicht, olympische Goldmedaillen zu gewinnen. Ich genieße einfach eine gute Gesundheit. Ich mache mich beim Training nicht verrückt, aber ich trainiere die ganze Zeit", sagt sie.

Der berühmte Jenner-Kardashian-Clan

Caitlyn Jenner kam als Bruce Jenner zur Welt und gewann bei den Olympischen Sommerspielen 1976 im Zehnkampf Gold. Sie war später unter anderem auch in der Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" zu sehen, die in den USA ab 2007 ausgestrahlt und 2021 eingestellt wurde. 2015 gab sie bekannt, trans zu sein.

Aus einer geschiedenen Ehe mit Kris Jenner (67), die ihre Kinder Kourtney (44), Kim (42), Khloé (39) und Rob Kardashian (36) mit in die Beziehung brachte, stammen die gemeinsamen Töchter Kendall (27) und Kylie (26). Auch Jenner brachte damals vier Kinder mit in die Ehe: Burt (45), Casey (43), Brandon (42) und Brody (40).