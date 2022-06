Cameron Diaz hat mit 47 Jahren eine Tochter bekommen - mittlerweile hat sich ihr ganzes Konzept des Älterwerdens gewandelt, wie sie im Gespräch mit Gwyneth Paltrow erzählt.

Cameron Diaz (49) liebt ihre Rolle als späte Mutter. Bei "Goop" erzählte sie ihrer Kollegin und langjährigen Freundin Gwyneth Paltrow (49), dass sich mittlerweile auch ihre Einstellung zum Älterwerden geändert habe.

"Das ganze Konzept des Älterwerdens hat sich komplett verändert, sogar in den letzten zehn Jahren", so Diaz. "Es hat sich völlig geöffnet. Ich bin begeistert. Ich habe noch 50 oder 60 Jahre zu leben - ich will 110 Jahre alt werden, seit ich ein junges Kind habe."

"Ich möchte in ihren Vierzigern bei ihr sein"

Mit ihrem Mann Benji Madden (43) hat Diaz die zweijährige Tochter Raddix. Und ein ganz bestimmtes Ziel: "Ich denke, es gibt diesen wundervollen Moment in den Vierzigern, in dem man wertschätzt, wer seine Eltern sind und diesen Moment möchte ich mit ihr auch haben - in ihren Vierzigern bei ihr sein."

Diaz glaubte auch, dass ihre Gene ihr dabei helfen werden. Ihre Familie sei aus "solidem Holz" geschnitzt, so die Schauspielerin. "Meine Großmutter rannte mit 72 durch die heiße Sonne im San Fernando Valley und schleppte große Säcke mit Kaninchenfutter und Hühnerfutter herum. Ich glaube, ich habe etwas davon."

Die Älteste in der Mütter-Gruppe

Dass sie "die älteste Mutter in meiner Gruppe von Freundinnen mit Kindern" sei, sei für Diaz kein Problem - sie bekomme viel Unterstützung. "Ich bin glücklich, in meinem Alter zu sein, glücklich, diese Freundinnen zu haben, glücklich, meine Tochter zu haben, glücklich, all die Unterstützung zu haben, um sie großzuziehen", schloss sie.