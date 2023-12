Sind sie das neue Serien-Traumpaar? "Vampire Diaries"-Schauspielerin Candice King zeigt sich in einem Instagram-Video turtelnd mit Steven Krueger, der im "Vampire Diaries"-Spin-off "The Originals" mitspielte.

"Vampire Diaries"-Schauspielerin Candice King (36) hat bei Instagram mit einem Clip auf ihr Jahr zurückgeblickt. "Ich lachte. Ich weinte. Ich habe gelacht, bis ich geweint habe. Ich liebte. Danke für den Tanz, 2023", schrieb die Caroline-Forbes-Darstellerin zu dem Video, in dem sie zahlreiche Momente des Jahres festgehalten hat. Besondere Aufmerksamkeit bei den Fans fand ein kurzer Ausschnitt, in dem Steven Krueger (34) zu sehen ist.

Der Schauspieler war von 2013 bis 2018 als Josh Rosza in der "Vampire Diaries"-Spin-off-Serie "The Originals" zu sehen. King spielte ebenfalls für ein paar Folgen im Spin-off mit. In dem Instagram-Clip geben sich die beiden einen Kuss. "Du hast Josh geküsst!", schrieb ein begeisterter Fan unter das Video. "Das kam so unerwartet", fügte ein User mit einem Herzchen-Emoji an. "Glückwunsch an dich und Steven. Ihr seid zu süß", lautete ein weiterer Kommentar.

Scheidung vor rund einem Jahr

Im Mai 2022 wurde bekannt, dass Candice King nach sieben Jahren Ehe mit Musiker Joe King (43) die Scheidung eingereicht hat. Das berichtete "Us Weekly". Laut den demnach vorliegenden Gerichtdokumenten vom 28. April sollen "unüberbrückbare Differenzen" der Grund gewesen sein. Nach einer Trennung im Januar soll die Schauspielerin nach Nashville gezogen sein. Der Musiker hingegen blieb demnach in Brentwood in Tennessee. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, die 2016 und 2020 zur Welt kamen.