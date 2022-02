Carsten Maschmeyer hat ein Hochzeitsfoto seines Sohnes Marcel veröffentlicht. Wie es sich gehört entstand das Bild vor malerischer Kulisse am Traumstrand.

Wie viele andere Liebespaare haben sich auch Carsten Maschmeyers (62) Sohn Marcel und dessen Partnerin Marie ein besonderes Datum für die kirchliche Hochzeit ausgewählt. Gemeinsam gingen sie am 22.2.22 den Bund der Ehe ein, wie der stolze Vater in einem Instagram-Post mitgeteilt hat. Dazu veröffentlichte er ein Hochzeitsfoto vom Traumstrand der Cocoa Island auf den Malediven, auf dem das Brautpaar von Carsten Maschmeyer und dessen Frau Veronica Ferres (56) umgeben in die Kamera lächelt.

Dazu schrieb der "Höhle der Löwen"-Investor: "22.2.22 - für immer zu zweit. Welch besonderer Moment! Marcel und Marie, wir sind überglücklich, Eure Kirchliche Hochzeit mit Euch zu feiern. Wir freuen uns sehr über Euer gemeinsames Glück und wünschen Euch von Herzen alles Liebe!"

Vier Monate nach dem Standesamt

Rund vier Monate zuvor hatten bereits standesamtlich die Hochzeitsglocken geläutet. Marcel stammt aus Carsten Maschmeyers erster Ehe mit Bettina Maschmeyer (verheiratet 1989-2009). Ebenfalls aus dieser Ehe ging der zweite Sohn Maurice hervor.