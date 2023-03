Cathy Hummels hat über ihren geistigen und körperlichen Zustand nach der Trennung von Mats Hummels gesprochen. Die habe ihr "buchstäblich auf den Magen geschlagen". Die Folge: "ein enormer Gewichtsverlust".

Drei Monate ist es nun her, dass die Scheidung von Cathy Hummels (35) und dem Fußballstar Mats Hummels (34) nach 13 Jahren Ehe offiziell vollzogen wurde. Im Interview mit der Zeitschrift "Gala" hat die Moderatorin nun einmal mehr offen und ehrlich über die Zeit nach der Trennung gesprochen und inwiefern sie diese körperlich und mental belastet hat. Sie sei "rastlos" gewesen, habe alles "weggedrängt" und "nicht still sitzen" können, erzählt sie: "Und das alles ging dann bei mir mit einem enormen Gewichtsverlust einher."

Die 35-Jährige sei ein "psychosomatischer Mensch", heißt: "Ich verdaue alles, und die Scheidung ist mir buchstäblich auf den Magen geschlagen." Das sei ihr "Schwachpunkt", so Hummels. Darüber hinaus falle es ihr auch schwerer zuzunehmen als Gewicht zu verlieren.

Cathy Hummels zieht um

Aktuell gehe es ihr körperlich und geistig aber "so gut wie schon lange nicht mehr", erzählt sie dem Magazin weiter. Sie sei dankbar dafür, "dass ich die Trennung so gut überlebt habe". Demnächst steht nun bei ihr ein Umzug an, mit Sohn Ludwig (4) zieht sie in ein neues Haus in München, wo die Moderatorin dann "ein neues Kapitel" aufschlage.