Cathy Hummels hat zum eigenen Weihnachtsmarkt "Magic Christmas Market" geladen und zahlreiche Promis folgten ihrem Ruf. Die Spenden für den guten Zweck wurden in einem goldenen Spendenherz gesammelt.

Cathy Hummels (35) nutzt die Vorweihnachtszeit, um Spenden für sozial benachteiligte Kinder zu sammeln. Dazu organisierte die Unternehmerin, Influencerin und Moderatorin mit ihrem Team einen eigenen Weihnachtsmarkt am Dienstagabend vor dem "Teatro"-Varieté-Zelt in München.

Ihr "Magic Christmas Market" öffnete bereits um 15 Uhr und wer wollte, konnte vor Ort seine Spende in ein selbst kreiertes, goldenes Spendenherz geben. Viele Promis, darunter Social-Media-Star Sophia Thiel, Topmodel Papis Loveday, Bestseller-Autorin Nena Brockhaus, Comedian Matze Knop oder "Let's Dance"-Star Christian Polanc ließen sich das Event nicht entgehen.

Gegen 19 Uhr startete die "Teatro"-Show. Als musikalische Live Acts umrahmten Sängerin Sarah Engels sowie Mark Keller und seine Söhne Aaron und Joshua den Abend - bei dem auch noch ein großer Weihnachtsmann erfolgreich versteigert wurde, wie Hummels auf ihrem Instagram-Account zeigte.

Cathy Hummels: "Viele Kinder können diese Magie an Weihnachten nicht erleben"

Laut Pressemitteilung kommen die Spenden der Organisation "Children for a better World e.V." zugute. "Gerade als Mutter sind für mich das Allerwichtigste auf der Welt: Kinder. Viele Kinder können diese Magie insbesondere an Weihnachten aufgrund ihrer sozialen Benachteiligung leider nicht erleben. Genau deshalb sammeln wir an diesem Tag bewusst für 'Children for a better World', da sie sich insbesondere für diese benachteiligten Kinder einsetzt", erklärt Hummels ihr Ansinnen.

Auch Natalia Yegorova (49) ist gern zu der Veranstaltung gekommen: "Weihnachten ist für mich die schönste Zeit, weil immer meine Mama, Schwester und Kinder zu mir kommen", sagt die Sängerin. Zur Weihnachtszeit wolle man diese Liebe auch anderen schenken, die es von Zuhause nicht so bekommen. Deswegen seien solche Events wie heute so wichtig. "Wir müssen nicht immer weit weg schauen, denn es gibt viel Ungleichheit in Deutschland und das dürfen wir nicht vergessen", mahnt die Ex-Ehefrau von Vitali Klitschko (52).

Schauspielerin Elena Uhlig (48) hat mit ihrem Ehemann Fritz Karl (55) vier gemeinsame Kinder. Auch sie war bei dem Münchner Event dabei und erklärte, warum: "Da ich vierfache Mutter bin, liegt mir das Wohl von Kindern am Herzen [...] Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe und das möchte ich auch an meine Kinder weitergeben."