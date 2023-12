Sängerin Cher würde heute nicht in die "Hall of Fame" wollen. Die Musik-Ikone beschwert sich darüber, dass sie nie ein Angebot der Ruhmeshalle erhalten habe. Jetzt würde sie ablehnen.

Cher (77) will der "Rock and Roll Hall of Fame" nicht beitreten. "Nicht einmal für eine Million Dollar wäre ich jetzt dabei", sagte die Sängerin am Freitag bei ihrem Besuch in der "Kelly Clarkson Show".

Cher erhielt nie ein Angebot der Musikinstitution

"Ich bin nicht in der Rock and Roll Hall of Fame", erklärte die 77-Jährige. Sie scheint sich über ein fehlendes Angebot in der Vergangenheit zu ärgern - schließlich hat sie in jedem der vergangenen sieben Jahrzehnte mindestens eine Nummer-Eins-Single verzeichnen können. Das gelang neben ihr nur den Rolling Stones, so Cher. Sie fuhr fort: "Es braucht vier von ihnen, um wie ich zu sein." Die Sängerin kann heute auf die "Hall of Fame" verzichten. "Ich werde meine Meinung nie ändern", sagte sie zu Kelly Clarkson (41).

Sexismus-Vorwürfe gegen die Hall of Fame

Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die "Rock and Roll Hall of Fame" öffentlich kritisiert wurde. Sängerin Courtney Love (59) warf der Institution in einem Meinungsartikel im britischen "Guardian" vor, "sexistisches Gatekeeping" zu betreiben. Anfang des Jahres schrieb sie darüber, dass laut Berechnungen nur etwa 8,5 Prozent der aufgenommenen Künstler weiblich sind.