Die italienische Mode-Influencerin Chiara Ferragni verließ die Fashion Week in Paris wegen eines Notfalls früher als geplant. Ihr Ehemann Fedez musste wegen innerer Blutungen im Krankenhaus notoperiert werden.

Die bekannte italienische Mode-Bloggerin und Influencerin Chiara Ferragni (36) ist in großer Sorge um ihren Ehemann Fedez (33). Während sie auf der Pariser Fashion Week weilte, erreichte sie die Nachricht, dass der Rapper erneut ins Krankenhaus musste - diesmal aufgrund mehrerer Magengeschwüre und innerer Blutungen. Wie "Gala" berichtete, verließ Ferragni daraufhin umgehend das Mode-Event, um ihrem Partner beizustehen.

Neue Komplikationen nach überstandener Krebs-Operation

Fedez, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt und zu den bekanntesten italienischen Musikern zählt, hat schwere Monate hinter sich. Im März 2022 wurde bei ihm ein Tumor in der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert, der ihm in einer sechsstündigen Operation entfernt wurde. Nach dem erfolgreich verlaufenen Eingriff konnte das Promi-Paar zunächst wieder aufatmen.

Fedez dankt für Rettung in letzter Sekunde

Ob die nun aufgetretenen Komplikationen in direktem Zusammenhang mit seiner Krebserkrankung stehen, wurde nicht bekannt. Mittlerweile gab der Rapper seinen zahlreichen Fans via Instagram ein Update zu seinem aktuellen Befinden. Dort schrieb er: "In der Zwischenzeit danke ich euch für all die Nachrichten, die ihr mir schickt, denn Unterstützung ist in solchen Momenten immer gut. Leider befinde ich mich derzeit aufgrund von zwei Geschwüren, die bei mir innere Blutungen verursacht haben, im Krankenhaus. Dank zweier Bluttransfusionen geht es mir jetzt viel besser. Ich danke dem medizinischen Personal, das mir buchstäblich das Leben gerettet hat."

Italiens Fashion-Ikone Chiara Ferragni

Chiara Ferragni zählt mit rund 30 Millionen Followern auf Instagram zu den einflussreichsten und prominentesten Mode-Influencerinnen. Im Jahr 2017 kürte sie das "Forbes"-Magazin gar zur "einflussreichsten Influencerin der Welt". Mit dem Rapper Fedez ist sie seit 2018 verheiratet, das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und lebt in der Modemetropole Mailand.