Der US-Sänger und Schauspieler Chris Isaak kehrt auf die deutschen Bühnen zurück: Er hat insgesamt drei anstehende Live-Shows in Lörrach, Berlin und Köln im Sommer 2024 vor sich.

Nach über zehn Jahren kommt Chris Isaak (67) mit mehreren Konzerten wieder nach Deutschland. Das gab der US-amerikanische Sänger und Schauspieler am Freitag mit einer Pressemitteilung an. Er kündigte dabei drei Live-Shows für 2024 an. Am 27. Juli in Lörrach, am 28. Juli in Köln, sowie am 30. Juli in Berlin. Der Vorverkauf für die Konzerttickets ist mit der Ankündigung am Freitag (15. Dezember 2023) gestartet.

Das sind seine Song-Klassiker

Bei seinen ersten Konzertterminen in Deutschland nach 12 Jahren wird der Musiker aus Kalifornien Klassiker aus seinem umfangreichen Repertoire präsentieren. Mit dabei sind beispielsweise die Songs "Wicked Game", "Blue Hotel" oder "Baby Did A Bad Thing". Insgesamt hat Isaak im Lauf seiner Karriere bereits dreizehn Studio-Alben veröffentlicht.

Zudem war er als Schauspieler in Filmen wie "Das Schweigen der Lämmer", "Twin Peaks" und "That Thing You Do!" zu sehen. Zu "Eyes Wide Shut", "True Romance", "Wild At Heart" und "Blue Velvet" steuerte er Musik für die Film-Soundtracks bei. Kürzlich erst erschien sein zweites Weihnachtsalbum "Everybody Knows It's Christmas".