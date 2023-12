Eigentlich wollte sie Single bleiben, doch es gibt Liebesgerüchte um Amber Rose und Chris Rock. Die beiden wurden nach Weihnachten bei einem Spaziergang gesichtet.

Bahnt sich da bei Chris Rock (58) und Amber Rose (40) etwas an? Der Schauspieler sowie Komiker und das Model wurden nach Weihnachten bei einem gemeinsamen Spaziergang durch New York City abgelichtet, wie unter anderem "Entertainment Tonight" berichtet.

Amber Rose wollte Single bleiben

Die beiden hätten sich offenbar angeregt unterhalten und hätten zusammen gelacht, heißt es. Öffentliche Liebesbekundungen habe es zwar nicht gegeben, dem Unterhaltungs-Portal zufolge hätte die Sichtung jedoch bei Schaulustigen und Fans direkt Fragen aufgeworfen. Dabei hatte Amber Rose Anfang des Jahres noch erklärt, dass sie nie wieder eine feste Beziehung eingehen wolle.

"Ich will für den Rest meines Lebens Single sein", hatte die damals 39-Jährige im Podcast "Sofia with an F" erzählt. "Ich will weder mein Haus, noch mein Leben mit jemandem teilen. Ich will niemanden um meine Kinder herum haben. Ich will keinen Sex haben", erklärte die zweifache Mutter, die zwei Söhne aus vorangegangenen Beziehungen hat. "Mir geht es gut alleine. Ich bin sehr glücklich darüber, mein Bett mit niemandem teilen zu müssen." Rose war unter anderem von 2013 bis 2015 mit dem Rapper Wiz Khalifa (36) verheiratet.

Auch der Komiker, der sich 2022 nach einem Witz über Jada Pinkett Smith (52) eine Ohrfeige von deren Partner Will Smith (55) auf der Bühne der Oscarverleihung einfing, war schon einmal verheiratet - mit Malaak Compton Rock. Die Ehe der beiden wurde 2016 nach rund 20 gemeinsamen Jahren geschieden. Zuletzt wurde er unter anderem im vergangenen Jahr mit der Schauspielerin Lake Bell (44) in Verbindung gebracht. Anfang 2023 erklärte Rock jedoch, dass er Single sei.