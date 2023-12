Zu seinem 72. Geburtstag hat Mike Krüger ganz besondere Glückwünsche erhalten. Sein Kumpel Thomas Gottschalk lobte in Anlehnung an den aktuellen Song des Musikers, er sei eher "cooler alter Sack" als "alter weißer Mann".

Mike Krüger feiert am heutigen 14. Dezember seinen 72. Geburtstag - und natürlich gab es dazu auch Glückwünsche von seinem Kumpel Thomas Gottschalk (73). Gleich am Morgen postete der Moderator auf seiner Instagram-Seite einen Gruß an seinen Blödel-Kumpanen, mit dem er seit mehr als 40 Jahren beruflich und privat gemeinsame Sache macht.

Alles Gute von "der anderen Supernase"

Zu einem Foto, dass die beiden TV-Stars Arm in Arm miteinander zeigt, schrieb Gottschalk in seinem Instagram-Posting: "Mike, ich gratuliere Dir nicht nur herzlich zum Geburtstag, sondern auch zu Deinem aktuellen Hit." Damit meint er Krügers aktuelles Lied "Alter weißer Mann", das am 8. Dezember erschienen ist. In Anlehnung daran fügte Gottschalk hinzu: "Aber wenn ich mir unser Foto anschaue, fällt mir eher 'cooler alter Sack' ein, als 'alter weißer Mann'." Dann schickte er noch ein "Happy Birthday von der anderen Supernase" hinterher.

In den 1980er Jahren standen Krüger und Gottschalk häufig gemeinsam vor der Kamera, drehten Unterhaltungsfilme wie "Piratensender Powerplay" und "Die Supernasen"-Reihe und wurden zum Kult-Duo. Im April 2023 startete ihr gemeinsamer Podcast "Die Supernasen". In Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Sendung am 25. November war Krüger ebenfalls dabei und übernahm eine große Aufgabe: Er fuhr seinen TV-Buddy im Bagger aus der Halle Offenburg.