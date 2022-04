CSU-Chef Markus Söder ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie er selbst auf Twitter mitteilt. Eine geplante Reise in die Golfregion musste er absagen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (55) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der CSU-Chef am 9. April selbst auf Twitter mit. Eine für die kommenden Tage geplante Auslandsreise müsse er deshalb absagen.

Jetzt hat es mich nach zwei Jahren doch noch erwischt. Im Vorfeld meiner Reise in die Golfregion war heute ein PCR-Test positiv. Obwohl ich die ganze Woche täglich zweimal Schnelltests gemacht hatte - immer negativ. Den letzten sogar noch heute Morgen. — Markus Söder (@Markus_Soeder) April 9, 2022

"Jetzt hat es mich nach zwei Jahren doch noch erwischt", twitterte Söder. Ein PCR-Test habe positiv angeschlagen, nachdem er "die ganze Woche täglich zweimal Schnelltests gemacht" habe und diese "immer negativ" gewesen seien. Selbst am Samstagmorgen sei ein Test zuvor noch negativ ausgefallen.

Auslandsreise in Golfregion fällt aus

Der Wert des PCR-Tests sei "übrigens so, dass eine Ansteckung bisher äußerst unwahrscheinlich war", erläutert der Politiker. "Trotzdem heißt es jetzt in die Isolation. Die Auslandsreise ist damit leider abgesagt." Geplant war, dass Söder am Sonntag zu einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien aufbricht.