Am Donnerstag wurde Moderator Daniel Aminati in einen Unfall verwickelt. In der bayerischen Landeshauptstadt prallte er mit seinem Wagen gegen einen Mannschaftsbus des FC Bayern München.

Vor einem Hotel am Schwabinger Tor in München ist Daniel Aminati (49) am vergangenen Donnerstag in einen durchaus kuriosen Verkehrsunfall verwickelt worden. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Der 49-Jährige stieß dem Bericht zufolge mit seinem SUV gegen einen Mannschaftsbus des FC Bayern München. Aminati bestätigte der Tageszeitung den Unfall. "Ich wollte nur an dem Bus vorbeifahren, der scherte aber nach links aus", erklärte der Moderator. Zwar hätten sich in dem Bus Fahrgäste befunden, heißt es weiter, diese seien aber keine Spieler des Vereins gewesen. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall offenbar niemand verletzt. "Es gab zum Glück nur leichte Blechschäden. Mir selbst ist nichts passiert", lässt Aminati wissen. Ihm zufolge habe die Polizei gemeint, dass es sich um eine Bagatelle handle. Aminati spielte selbst für die Bayern "Es ist schon interessant, dass es ausgerechnet ein FC-Bayern-Bus war", sagte der 49-Jährige demnach weiter. Vor gut drei Jahrzehnten habe er selbst in solch einem Bus gesessen, als er für die A-Jugend des Klubs gespielt hatte. Er habe damals "den Traum vieler Jungen" geträumt, erklärt er auf seiner Homepage. Aminati wollte in den Profifußball: "Mit seinem Talent spielte er sich durch die Jugendmannschaften der Aachener Alemannia bis zu den A-Junioren des FC Bayern München. Lief doch gar nicht so schlecht." Stattdessen folgten jedoch ganz andere Stationen für das Multitalent - darunter als Tänzer, als Mitglied der deutschen Boygroup "Bed & Breakfast" und seit 2006 auch als eines der bekannten Gesichter von ProSieben.