Vor knapp einen Monat wurde bekannt, dass Daniel Radcliffe und Freundin Erin Darke Eltern werden. Nun deutet vieles darauf hin, dass das Kind schon auf der Welt ist.

Erst Ende März dieses Jahres hat ein Sprecher von Daniel Radcliffe (33) bestätigt, dass der "Harry Potter"-Star und dessen Freundin Erin Darke (38) erstmals Eltern werden. Jetzt legen Aufnahmen, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, nahe, dass das Paar sein Kind bereits auf der Welt begrüßen durfte. So seien die beiden demnach gemeinsam mit einem Kinderwagen im Schlepptau und ohne sichtbaren Babybauch bei Darke während eines gemeinsamen Spaziergangs durch New York City gesichtet worden.

Zwar tat der Star alles, um von den Fotojägern nicht erkannt zu werden - Radcliffe trug ein weit ins Gesicht gezogenes Baseball-Cap und einen schwarzen Mundschutz. Seine Freundin an seiner Seite war hingegen deutlicher zu erkennen. Radcliffe hält sein Privatleben grundsätzlich so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus und meidet daher auch Social Media. "Als Schauspieler möchte ich einfach nur mein Leben leben und meine Freunde treffen. Ich will, dass die Sache, über die die Menschen sprechen, meine Arbeit ist", hatte der Star vergangenes Jahr diesbezüglich gesagt.

Seit einem Jahrzehnt unzertrennlich

Der Brite und die US-Amerikanerin Darke hatten sich vor rund zehn Jahren am Set des gemeinsamen Films "Kill Your Darlings" kennen und wenig später lieben gelernt. Sie wirkte auch schon in Serien wie "The Marvelous Mrs. Maisel" oder Hollywood-Produktionen wie "Thank You for Your Service" mit. Radcliffe hatte zuletzt durch seine Rolle als Weird Al Yankovic (63) in einem Biopic über den schrägen Musiker für Aufsehen gesorgt.