Betsy Franco, Mutter der Schauspielstars Dave und James Franco, hat ihren Söhnen ein besonderes Geschenk gemacht. Sie verwandelte die beiden und deren Partnerinnen in Barbie- und Ken-Puppen.

Betsy Franco wurde für die Feiertage besonders kreativ. Die Mutter der Schauspieler James Franco (45) und Dave Franco (38) sowie des Künstlers Tom Franco (43) machte ihren Söhnen ein besonderes Geschenk und bastelte für sie eigene Ken-Puppen. Die Partnerinnen der drei wurden dementsprechend zu Barbies.

"Frohe Feiertage von uns Francos", schrieb sie zu einem Clip bei X (vormals Twitter), die die Puppen in unterschiedlichen Looks zeigt. "Wir wünschen euch ein wunderschönes Jahr 2024, mit vielen kleinen Momenten, die so wertvoll sind." Zudem verrät sie der Community zu den Puppen: "Die habe ich selbst gemacht."

Happy holidays from us, Francos. Wishing you a lovely 2024 filled with those small moments that are so precious.❤️p.s. I customized made these. pic.twitter.com/D45mvCuiYA — Betsy Franco (@FrancosMom) December 27, 2023

"Perfektes Geschenk"

Alison Brie (41), seit 2017 mit Dave Franco verheiratet, reagierte laut "People" in einer Instagram-Story auf ihr Mini-Me. "Ich bin begeistert von Dave und mir als Barbie und Ken", schrieb sie und fügte an: "Danke Betsy! Perfektes Geschenk!" Iris Torres, seit 2021 mit Tom Franco verheiratet, kommentierte ebenfalls in einer Story die Aktion: "Unser Barbie-Weihnachten", schrieb sie und fragte ihre Followerinnen und Follower: "Könnt ihr erraten, wer wer ist?"

Wie "People" berichtet, soll es sich bei der Puppe im geblümten Hemd, mit Mütze und Sonnenbrille ausgestattet und von Miniaturkätzchen umgeben um Dave Franco handeln. Die sportliche Puppe mit Cap, einem "Girl Power"-Shirt und pinkfarbenen Hanteln soll Alison Brie darstellen.

Betsy Franco gewährt gerne Einblicke in ihr Familienleben. Im November postete sie ein Bild, auf dem sie mit ihren Söhnen um den Thanksgiving-Tisch versammelt ist. James, Tom und Dave gingen aus der Ehe mit ihrem verstorbenen Ehemann Douglas Franco hervor. Er starb im Jahr 2011 im Alter von 63 Jahren.