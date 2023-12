Demi Lovato hat Ja gesagt! Die Sängerin und ihr Partner Jutes haben sich am Wochenende verlobt. So lief der romantische Antrag ab.

Seit Sommer 2022 sind sie ein Paar, im Februar 2023 gaben Demi Lovato (31) und der kanadische Sänger Jutes ihr glamouröses Red-Carpet-Debüt bei einer Gala vor den Grammys. Jetzt haben sich die beiden verlobt. Das hat ein Sprecher der Sängerin "People" bestätigt. Dem Magazin liegen zudem Fotos vor, die das frischverlobte Paar kurz nach dem Antrag zeigen.

Antrag in Demi Lovatos Lieblingsrestaurant

Demnach hat der Sänger Lovato am vergangenen Samstag ganz intim die Frage aller Fragen gestellt. Anschließend ging es nach Los Angeles in eins von Lovatos Lieblingsrestaurants, um mit den Familien zu feiern.

Bilder zeigen die beiden strahlend und Arm in Arm. Beide tragen vollständig schwarze, aber aufeinander abgestimmte Outfits. Lovato und Jutes stehen auf einem mit Rosenblättern und Teelichtern dekorierten Holzboden. Der zarte, weißgoldene Verlobungsring mit einem tropfenförmigen Diamanten ist laut "People" eine Maßanfertigung aus einer Luxusboutique in New York City.

Aus Freundschaft wurde Liebe

Demi Lovato und Jutes sollen länger befreundet gewesen sein, ehe sich zwischen ihnen eine Liebesbeziehung entwickelt hat. Die beiden arbeiteten auch musikalisch zusammen, unter anderem für Lovatos Album "Holy Fvck" (2022).

Für die US-Sängerin ist es nicht die erste Verlobung. Heiratspläne hatte sie bereits mit ihrem Ex-Freund Max Ehrich (32), die beiden trennten sich im September 2020. Zuvor war Lovato unter anderem mit Cody Linley (34), Joe Jonas (34) und Wilmer Valderrama (43) liiert.