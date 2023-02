Depeche Mode sind zurück. Die erste Single-Auskopplung "Ghosts Again" aus dem brandneuen Album gibt es ab jetzt auf die Ohren.

Zum ersten Mal seit ihrem bislang letzten Album "Spirit" aus dem Jahr 2017 haben die britischen Synthie-Rocker Depeche Mode neue Musik veröffentlicht. Die erste Auskopplung des anstehenden Longplayers hört auf den Namen "Ghosts Again" und kann inzwischen auch mit Musikvideo bei YouTube angehört werden.

"Für mich fängt 'Ghosts Again' das perfekte Gleichgewicht zwischen Melancholie und Freude ein", erklärt Frontmann Dave Gahan (60) die agestrebte Stimmung des brandneuen Tracks. Bandkollege Martin Gore (61) freut sich derweil, das Lied endlich "mit der Welt teilen zu dürfen". Die dazugehörige Platte "Memento Mori" folgt am 24. März dieses Jahres, es handelt sich dabei bereits um das 15. Studioalbum der Band. Auch die Tracklist des neuen Albums ist veröffentlicht worden: Neben "Ghosts Again" werden sich darauf noch elf weitere Songs befinden.

"Memento Mori", der lateinische Titel des neuen Albums, bedeutet übersetzt "Bedenke, dass du sterben wirst". Depeche Mode mussten vergangenes Jahr einen fürchterlichen Schicksalsschlag verkraften, als Gründungsmitglied Andrew Fletcher (1961-2022) im März im Alter von nur 60 Jahren verstarb.

Ausgiebige Welttournee steht an

Dass es für die Depeche-Mode-Fans neue Musik auf die Ohren geben wird, hatte die Band bereits Anfang Oktober 2022 bei einer live im Internet übertragenen Pressekonferenz in Berlin mitgeteilt.

Mehr noch: Auch eine Welttournee wurde im Zuge dessen verkündet. Die "Memento Mori Welttournee" startet am 23. März in Sacramento, Kalifornien, und endet am 11. August in Oslo, Norwegen. Auch für Deutschland sind Auftritte geplant. So stoppen Depeche Mode am 26. Mai 2023 in Leipzig, am 4. und 6. Juni in Düsseldorf, am 20. Juni in München, am 29. Juni und 1. Juli in Frankfurt und am 7. und 9. Juli in Berlin. Alle Tourdaten listet bereits die offizielle Webseite der Band.