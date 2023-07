Nach knapp drei Jahren Beziehung wagen "Der Bergdoktor"-Star Annika Ernst und ihr Partner Robert Wagner den nächsten Schritt. Die Hochzeit soll noch diesen Sommer stattfinden.

Der Lockdown brachte ihnen das Liebesglück, nun wollen sie nach knapp drei gemeinsamen Jahren ihre Beziehung mit der Ehe-Schließung besiegeln: Wie "Der Bergdoktor"-Star Annika Ernst (41) im Interview mit "Bunte" bestätigt hat, ist die Hochzeit mit ihrem Partner Robert Wagner noch für das Jahr 2023 geplant. "Ja, wir werden noch dieses Jahr heiraten", sagte sie.

Geplant sei eine kleine standesamtliche Trauung im August - "nur mit Familie im Schloss Mirabell in Salzburg". Groß gefeiert werden soll im Anschluss aber auch: "Ein paar Wochen später machen wir dann noch ein großes Fest auf einem Schiff mit freier Trauung in Berlin für all unsere Freunde."

Erst Nachbarn , dann ein Liebespaar

Im Februar 2022 hatte die Schauspielerin ebenfalls "Bunte" verraten, dass sie seit circa einem Jahr neu verliebt sei. Sie habe ihren jetzigen Partner während des Lockdowns als ihren Nachbarn kennengelernt. "Wir haben fünf Minuten zwischen Fahrstuhl und Haustür geplaudert und dann ausgemacht, dass wir uns mal in Ruhe unterhalten wollen. Wir haben Nummern getauscht und uns zum Wein getroffen", so Ernst damals.

Im aktuellen Interview sagt sie über ihre Beziehung: "Robert lässt mich so sein, wie ich bin, das macht mich sehr glücklich. Wir träumen beide davon, vielleicht einmal auszuwandern." Ende Juni 2023 zeigte sich das Paar gemeinsam bei der Deutschlandpremiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" in Berlin auf dem roten Teppich in der Öffentlichkeit.