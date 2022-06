Die Bodybuilderin Amelia Tank möchte die Ewigkeit mit dem Sänger Olly Murs verbringen. Die beiden haben sich verlobt! Auch ihre Familie war beim Antrag dabei.

Olly Murs (38) und seine Freundin Amelia Tank möchten heiraten. Der britische Sänger hat sich mit der Bodybuilderin verlobt, wie beide auf Instagram bestätigen. Er veröffentlichte ein Bild, auf dem sich die beiden in den Armen liegen. Darauf ist auch ein funkelnder Ring an ihrem Finger zu sehen. Dem Kommentar zufolge hielt Murs am 4. Juni um die Hand seiner Liebsten an.

Olly Murs kennt seine Verlobte seit 2019

Tank wiederum teilte einen kurzen Clip, auf dem sie ihn innig küsst und umarmt. "Hallo Verlobte", meldete sich Murs in einem Kommentar unter ihrem Post. In ihren Instagram Stories schrieb Tank zudem, dass sie auf die Ewigkeit zusammen mit ihrem Verlobten anstoße. Außerdem teilte sie mit, dass bei diesem ganz besonderen Moment auch zwei andere, ihr nahestehende Menschen, dabei waren - ihre Mama und ihr kleiner Bruder.

Murs und Tank hatten sich 2019 kennengelernt und wurden ein Paar. Er hatte die Beziehung am 1. Januar 2020 auf Instagram offiziell gemacht. Murs veröffentlichte damals ein gemeinsames Bild und erklärte, dass er 2019 eine "unglaubliche Frau" kennengelernt habe.