Die "Harry Potter"-Stars haben im Januar 2022 auf HBO Max eine Reunion gefeiert. Allerdings war Autorin J.K. Rowling (57) nicht dabei. Warum sie im Special "20. Jubiläum von Harry Potter: Rückkehr nach Hogwarts" (Original: "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts") gefehlt hat? Das hat die Schriftstellerin jetzt in einem Interview beim britischen Radiosender "Virgin" erzählt.

"Ich wurde gefragt, ob ich mitmachen will, und ich habe mich dagegen entschieden", sagte sie dem Moderator Graham Norton (59), wie in einem YouTube-Video zu hören ist. "Ich dachte, es ginge mehr um die Filme als um die Bücher, ganz zu Recht. Darum ging es bei dem Jubiläum." Niemand habe ihr gesagt, dass sie es nicht tun solle. "Ich wurde gebeten, es zu tun, und ich habe mich dagegen entschieden", fügte sie hinzu.

J.K. Rowling war zwar nicht persönlich im Special zu sehen, doch es wurden Teile eines Interviews gezeigt. Darin erklärt die Autorin, wie schwierig es war, den richtigen Schauspieler für die Rolle des Harry Potter zu finden.

Rowling geriet im Juni 2020 unter Beschuss, als sie in einer Reihe von Tweets transgenderfeindliche Ansichten zu unterstützen schien. Obwohl sie bestritt, dass ihre Ansichten über Feminismus transphob sind, bekräftigte sie ihre kontroversen Standpunkte in einem langen Essay, das sie auf ihrer Website veröffentlichte. Die "Harry Potter"-Stars Daniel Radcliffe (33), Emma Watson (32) und Rupert Grint (34) sprachen sich gegen Rowlings Äußerungen aus.

Rowling sprach im Interview mit Graham Norton zudem über ihr Verhältnis zu den sozialen Medien. Anfang dieses Monats erhielt sie eine Morddrohung. Via Twitter veröffentlichte die Schriftstellerin ein Statement, in dem sie den Messerangriff auf Salman Rushdie (75) verurteilte und ihr Entsetzen zum Ausdruck brachte. Einer der Kommentatoren des Posts drohte Rowling aber mit den Worten: "Mach dir keine Sorgen, du bist die Nächste."

Feeling very sick right now. Let him be ok.