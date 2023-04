Im November 2020 ist Marina Hoermanseder erstmals Mutter geworden. Bald soll ein zweites Kind folgen, wie die österreichische Modedesignerin jetzt verrät.

Mit Bildern ihres Töchterchens Lotti (2) hat Marina Hoermanseder (geb. 1986) angekündigt, dass sie wieder schwanger ist und ein weiteres Kind erwartet. Lachend hält die Kleine auf zwei bei Instagram veröffentlichten Fotos neben einem Hund Ultraschallbilder in die Kamera.

Im beigefügten Kommentar macht die österreichische Modedesignerin noch einmal klar, dass sie und ihr Partner Paul Nachwuchs erwarten. "Lotti wird eine große Schwester", schreibt Hoermanseder auf Englisch. Mit einem "Ich liebe dich", richtet die gebürtige Wienerin zudem eine kleine Liebeserklärung an ihren Partner.

"Schönste News! Schönste Familie!"

Zahlreiche Followerinnen und Follower, darunter auch einige Promis, freuen sich in den Kommentaren für die kleine Familie. "Wie wunderbar!!! Schönste News! Schönste Familie", schwärmt etwa die Sängerin und Schauspielerin Jasmin Wagner (43), auch als Blümchen bekannt. Von Cheyenne Ochsenknecht (22) gibt es mehrere Emojis mit Herzchenaugen, der Designer Dawid Tomaszewski (42) scherzt an Hoermanseders Partner gerichtet, dass eine eigene Fußballmannschaft in der Mache sei.

"Wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich schon drei Kinder. Aber im Leben kommt alles immer ein bisschen anders als geplant", hatte die Designerin im Juni 2020 der Nachrichtenagentur spot on news verraten. Das erste Baby war zwar damals "nicht aktiv geplant, aber [wir] wussten, dass wir eines möchten - dass es dann so schnell klappt, war perfektes Timing".

Im Dezember, wenige Wochen nach der Geburt, hatte Hoermanseder spot on news dann stolz erzählt: "Unsere Kleine kam mit 56cm und 4.120g zur Welt, also ein ganz schönes Stück Arbeit - aber dank unserer tollen Entbindungsklinik und großartigen Hebamme hatte ich eine sehr schöne Geburt." Paul sei "ein großartiger Vater und vor allem ein Goldschatz" an ihrer Seite.