Harte Diagnose für Detlef D! Soost: Der Tänzer und Choreograf hat sich einen "Gelenkknochen-Doppelbruch" zugezogen, wie er bei Instagram bekannt gibt.

Detlef D! Soost (52) muss gezwungenermaßen eine Pause einlegen. Wie der Choreograf bei Instagram zeigt, hat er sich eine Verletzung am linken Fuß zugezogen. In seiner dazugehörigen Story erklärt er, dass er einen "Gelenkknochen-Doppelbruch" habe. Deshalb würden seine anstehenden Eventwochen in einem Club auf Fuerteventura ausfallen - sein Team würde ihn ersetzen. Die Verletzung sei die Folge eines Ausflugs mit Rollerblades.

Soost will "Kopf nicht in den Sand stecken"

"Kennst du diese Momente, in denen alles richtig gut läuft? Alles fügt sich zusammen und der Aufwand, die Leidenschaft, das Engagement der letzten Wochen und Monate wird belohnt?! Und dann plötzlich, genau auf dem Höhepunkt dieses positiven Zyklus, landest du härter als hart, auf dem Boden der nicht erwarteten, plötzlich neuen Realität?!", ärgert sich Soost in seinem Instagram-Beitrag. Dennoch sei "den Kopf in den Sand zu stecken" für ihn "keine Option".

"Alles, was uns im Leben passiert, hat einen tieferen Grund und sogar eine Message. Hinfallen und wieder aufstehen. Stärker zurückkommen und Zuversicht für andere vermitteln", richtet sich der Tänzer an seine Follower. Diese wünschen Soost in der Kommentarspalte eine gute Besserung und eine baldige Rückkehr zu seinem Programm.