Das Schauspielerpaar Diane Kruger und Norman Reedus hat am Montag sein sechsjähriges Jubiläum gefeiert. Die "Troja"-Darstellerin ehrte den "The Walking Dead"-Star mit einem süßen Schnappschuss auf Instagram.

Diane Kruger (45) und Norman Reedus (53) sind seit sechs Jahren ein Paar. Aus diesem Anlass teilte die deutsch-amerikanische Schauspielerin ein gemeinsames Foto auf Instagram. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der beide passenderweise mit einem Lächeln zurückblicken, entstand bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes. Diane Kruger kommentierte sie mit sechs Strichen sowie einem roten Herz-Emoji und markierte ihren Partner.

Kennengelernt hatten sich die Schauspielstars 2015 bei den Dreharbeiten zum Film "Sky - Der Himmel in mir", in dem sie die beiden Hauptrollen spielten. Seit 2016 sind sie in einer Beziehung, die sie im März 2017 öffentlich machten. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Nova Tennessee zur Welt. Sein Privatleben hält das Paar weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Seltene Einblicke ins Familienalbum

Für ihre Instagram-Follower macht Diane Kruger aber gelegentlich eine Ausnahme. Erst kürzlich postete sie ein Bild von sich, ihrem Verlobten und dem Töchterchen mit bunt bemalten Gesichtern.

Wenige Tage zuvor war auf ihrem Instagram-Profil zudem ein weiteres Paar-Selfie zu finden. Darauf gab Norman Reedus Diane Kruger einen Kuss auf die Wange. Die Bildunterschrift lautete: "Wir sind süß", gefolgt von einem verliebten Emoji.