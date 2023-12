Shirley Anne Field schaffte es von einem Waisenhaus über die Modelwelt ins Filmgeschäft. Jetzt ist die hoch angesehene britische Schauspielerin im Alter von 87 Jahren verstorben.

Die britische Schauspielerin Shirley Anne Field ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie unter anderem der BBC mit. In dem entsprechenden Statement heißt es, dass die Darstellerin friedlich und umgeben von ihrer Familie und ihren Freunden am Sonntag verstorben sei. "Wir werden Shirley Anne sehr vermissen und uns an ihren unzerbrechlichen Geist und ihr erstaunliches Vermächtnis erinnern, das mehr als fünf Jahrzehnte auf der Bühne und der Leinwand umfasst."

Shirley Anne Field wuchs mit ihrem Bruder in einem Waisenhaus auf und verdiente sich ihre ersten Brötchen als Model für Pin-Up-Magazine. Nach ersten filmischen Gehversuchen in den 1950er-Jahren schaffte sie dank des Thrillers "Augen der Angst" an der Seite von Karlheinz Böhm (1924-2014) ihren endgültigen Durchbruch. Es folgten zahlreiche weitere Filme, bis sie Ende der 60er-Jahre ihre Karriere zunächst auf die Theaterbühne verlegte. Erst in den 1980er-Jahren kehrte sie zurück vor die Kamera. Zu ihren größten Erfolgen zählte in dieser Phase zum Beispiel "Mein wunderbarer Waschsalon" mit Daniel Day-Lewis (66).