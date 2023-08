Für einen SWR3-Podcast machen Carmen und Robert Geiss mit Hazel Brugger und Thomas Spitzer gemeinsame Sache. Das Pärchen-Duo pflegt vier Folgen lang eine "Freundschaft auf Zeit".

Neues Projekt für Carmen (58) und Robert Geiss (59): Am 9. August starten ihre Podcast-Folgen mit Comedienne Hazel Brugger (29) und Autor Thomas Spitzer (34). Die vier sind das erste Pärchen-Duo im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit". In dem Format treffen jeden Monat für gewöhnlich zwei noch nicht miteinander bekannte Prominente aufeinander und versuchen, eine Freundschaft entstehen zu lassen.

In Folge eins von vier versammeln sich die vier um den Tisch des Geissen-Anwesens in St. Tropez. Im Gespräch geht es unter anderem um die Berufs- und Kennenlerngeschichten der Paare und die Erfahrungen von Carmen und Robert Geiss in ihrer Wahlheimat Dubai, wo die beiden ihren Winter von Januar bis März verbringen. "Wir fliegen dort schon 15 Jahre hin und haben dort unser Herz verloren", schwärmt Carmen Geiss, die die Podcast-Kollegen sogleich dorthin einlädt.

Hazel Brugger, die seit 2020 mit Spitzer verheiratet ist und mit ihm gemeinsam einen eigenen Podcast hat, ist beim ersten Kennenlernen zudem an Tipps für eine lange Ehe interessiert. "Du darfst keine Langeweile aufkommen lassen und die haben wir nicht", erklärt Robert Geiss, der seit 1982 mit seiner Ehefrau liiert und seit 1994 verheiratet ist. "Wir haben viel erlebt, sind nicht nur gereist, sondern haben viele Häuser gebaut, haben an verschiedensten Orten gewohnt. Haben eine Weltreise über vier Jahre mit den Kindern gemacht." Letzteres hätte die Familie auch besonders zusammengeschweißt. "Die Kinder sagen heute noch: 'Wir möchten die Zeit nie missen. Die Nähe zu Mama und Papa und die Erlebnisse, die wir hatten.' Wir sind unheimlich aneinander gebunden und werden in Zukunft auch wieder zusammenziehen", verrät Carmen Geiss über die erneute Familienzusammenführung.

Robert Geiss über Michael Wendler: "Der hätte erst einmal Reue zeigen müssen"

Gegen Ende der Podcast-Folge kommt auch das Thema Michael Wendler (51) zur Sprache. Robert und Carmen Geiss, die seit vielen Jahren ihr eigenes Format bei RTLzwei haben und dem Sender mit einem Ausstieg drohten, haben die Planung einer Doku-Soap über Wendler und Laura Müller (23) massiv kritisiert, der Sender RTLzwei ruderte daraufhin zurück und strich das Projekt.

"Ich bin ein Mensch, der nie vergisst und dieser Mann hat eine brutale Plattform von RTL bekommen und hat schlecht über den Sender geredet. Dann kam noch hinzu, dass er Werbedeals mit reingezogen hat, mein Schwager bekommt heute noch das Geld von ihm", erzählt Carmen Geiss. "Wenn man das Recht haben will, eine neue zweite Chance zu bekommen, dann sollte man erst einmal seine Schulden bezahlen und sich mit den Leuten auseinandersetzen, die man beleidigt hat, die aufs Geld warten", ergänzt Robert Geiss. "Da hätte er erst einmal Reue zeigen müssen, bevor man sagt, jetzt kommt 'Die Wendlers kriegen ein Baby'. [...] Deshalb mussten wir dann ein ganz klares Statement bringen und an die Leute appellieren, die da was zu sagen haben."