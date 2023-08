Justin Theroux ist offenbar wieder verliebt. Der Ex-Ehemann von Jennifer Aniston wurde beim innigen Dinner mit der 29-jährigen Nicole Brydon Bloom fotografiert. Wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Fünf Jahre nach der Trennung von Jennifer Aniston (54) ist Justin Theroux (52) offenbar wieder verliebt. Der Schauspieler wurde mehrfach mit der 29-jährigen Nicole Brydon Bloom gesehen. Zuletzt wurde das Paar Ende August beim Abendessen mit einem weiteren Paar in New York City fotografiert, ein Foto zeigt sie sogar bei einem innigen Kuss. Offiziell bestätigt haben beide die Beziehung aber noch nicht. Wer ist die neue Flamme des Schauspielers?

Bekannt aus "Law & Order" und "The Gilded Age"

Nicole Brydon Bloom ist ebenfalls Schauspielerin. Ihre erste kleine Rolle hatte die 29-Jährige laut ihrem "IMDb"-Profil 2013 in einer Folge der Sitcom "The Michael J. Fox Show". 2016 war sie im Film "Better Off Single" zu sehen, 2017 in einer Folge der Serie "The Affair". 2019 spielte sie im Horrorfilm "The Apartment - Willkommen im Alptraum" die Rolle der Sarah. Zudem hatte sie mehrere Auftritte in der Serie "Law & Order: Special Victims Unit". In Staffel zwei der Historienserie "The Gilded Age" spielte Bloom die Rolle der Caroline Stuyvesant.

Zuletzt stand sie im Sommer 2023 mit Logan Lerman (31) und Lihi Kornowksi (30) für das Weltkriegsdrama "We Were the Lucky Ones" in Spanien vor der Kamera. Laut "People" besuchte Bloom die Elon University im US-Bundesstaat North Carolina, um Journalismus zu studieren, entschloss sich schließlich jedoch für ein Schauspielstudium und schloss dieses 2017 ab.

Nicole Brydon Bloom ist die Tochter von US-Journalist David Bloom (1963-2003) und dessen Ehefrau Melanie. Ihr Vater war unter anderem Reporter für den Sender NBC und kam 2003 bei einem Einsatz im Irak ums Leben. Ein Blutgerinnsel wanderte von seinem Bein in die Lunge und führte zu seinem Tod. Bloom war damals erst neun Jahre alt. Zum 20. Todestag im April 2023 widmete sie ihrem Vater einen emotionalen Beitrag auf Instagram.

Woher kennen sich Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom?

Mit dem 23 Jahre älteren Theroux wurde die junge Schauspielerin erstmals im Februar 2023 bei einem Event gesehen. Anfang August nahmen beide an einem SAG-AFTRA-Streikposten in New York City teil. Wo sich die beiden kennengelernt haben, ist nicht bekannt.

Justin Theroux war von 2015 bis 2018 mit Jennifer Aniston verheiratet, sie hatten sich 2011 bei Dreharbeiten kennengelernt. Zuvor war der Schauspieler 14 Jahre lang mit der Kostümdesignerin Heidi Bivens liiert.