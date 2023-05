Wer gerne auf Festivals geht, kommt dieses Jahr wieder voll auf seine Kosten. Das sind die besten Allround-Festivals des Open-Air-Sommers 2023.

Wer gerne eine große Vielfalt an Musikgenres auf Festivals sehen will, für den sind die zahlreichen Allround-Festivals genau das Richtige. Von Rock am Ring über Hurricane und Southside bis hin zum Lollapalooza Berlin: Bei diesen Events ist auch 2023 wieder für jeden Geschmack etwas dabei.

Rock am Ring und Rock im Park: 2. bis 4. Juni

Anfang Juni findet eines der bekanntesten Doppelfestivals Deutschlands statt: Rock am Ring und Rock im Park ziehen jeweils rund 70.000 Fans an, die in die Eifel oder nach Nürnberg pilgern. Wie in jedem Jahr treten zahlreiche Musikgrößen unterschiedlicher Genres am Nürburgring beziehungsweise am Zeppelinfeld auf. 2023 sind unter anderem dabei:

Foo Fighters, Limp Bizkit, Apache 207, Kings of Leon, Kontra K, Incubus, K.I.Z, Giant Rooks, Finch und Juju

Melt Festival: 8. bis 11. Juni 2023

Mehr als 150 Acts unterschiedlicher Genres stehen in diesem Jahr beim Melt Festival auf der Bühne. Electronic-, aber auch Indie- und Hip-Hop-Liebhaber werden hier glücklich. Jährlich bevölkern etwa 20.000 Fans Ferropolis, die "Stadt aus Eisen" in der Nähe von Dessau. Auf der Bühne stehen von 8. bis 11. Juni unter anderem:

Solomun, Boys Noize, Edwin Rosen, Ekkstacy, Orbit, Channel Tres und Agar Agar

Maifeld Derby: 16. bis 18. Juni

Das Maifeld Derby hat auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Line-up zu bieten. Bei dem vergleichsweise kleinen Festival werden etwa 5.000 Fans in Mannheim erwartet. 2023 rocken unter anderem diese Künstlerinnen und Künstler:

Phoenix, Interpol, Bat for Lashes, M83, Dillon, Ekkstacy und Loyle Carner

Hurricane und Southside Festival: 16. bis 18. Juni

Die Schwester-Festivals Hurricane und Southside bieten Künstlerinnen und Künstler für jeden Musikgeschmack: Ob Indie, Rock, Pop, Electronic oder Hip-Hop, hier kommt jeder auf seine Kosten. Etwa 60.000 Fans feiern jeweils in Scheeßel und Neuhausen ob Eck. Die beiden Festivals präsentieren in diesem Jahr wieder große Namen, unter anderem:

Billy Talent, Kraftklub, Muse, Peter Fox, Muse, Casper, Marteria, Die Ärzte und Placebo

Deichbrand Festival: 20. bis 23. Juli

An der Nordseeküste in der Nähe von Cuxhaven findet Ende Juli das Deichbrand Festival statt, das jedes Jahr etwa 55.000 Fans anzieht. Wer nicht nur in der Menge, sondern auch im Meer baden will, liegt hier goldrichtig. Diese Künstlerinnen und Künstler stehen unter anderem auf der Bühne:

K.I.Z, Deichkind, SDP, Marteria, Broilers, Mando Diao, The BossHoss, Jan Delay und Tokio Hotel

Taubertal Festival: 10. bis 13. August

Beim Taubertal Festival mit über 50 Bands auf vier Bühnen nahe dem malerischen Städtchen Rothenburg ob der Tauber in der Nähe von Nürnberg gibt es nicht nur Musik auf die Ohren, sondern auch Lesungen und Yoga-Angebote. Diese Live-Acts treten unter anderem für die etwa 15.000 Fans auf:

Peter Fox, Broilers, Marteria, Electric Callboy, Bilderbuch, The Subways und Provinz

Highfield Festival: 18. bis 20. August

In die Nähe von Leipzig kommen jedes Jahr rund 30.000 Fans zum Highfield. Das Festival hat 2023 wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Line-up zu bieten. Mit dabei sind unter anderem:

Die Ärzte, Beatsteaks, Rin, Marteria, Tokio Hotel, Nina Chuba und Giant Rooks

Superbloom: 2. und 3. September

Das Superbloom fand 2022 das erste Mal statt, 2023 geht es in eine neue Runde. Das Festival steigt am 2. und 3. September 2023 auf dem Gelände des Münchner Olympiaparks sowie im Olympiastadion. Diese Acts bietet das vielfältige Line-up unter anderem:

Peter Fox, Ava Max, Sam Fender, Trettmann, Ellie Goulding, Marteria, Imagine Dragons, Badmómzjay und Martin Garrix

Lollapalooza Berlin: 9. und 10. September

Auf dem Lollapalooza Berlin rocken ebenso zahlreiche Stars in diesem Jahr das Olympiastadion und den Olympiapark. Es findet am 9. und 10. September 2023 statt. Im Jahr 2015 bekam das gleichnamige US-Festival einen europäischen Ableger in Berlin. Neben den Festivalbühnen gibt es auch ein vielfältiges Programm in besonderen Erlebniswelten. Diese Acts sind unter anderem dabei:

Imagine Dragons, David Guetta, Lost Frequencies, SDP, Aurora, Zara Larsson, Alexander Marcus, Bilderbuch und Alligatoah