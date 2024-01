An diesem Mann wird man im neuen Jahr kaum vorbeikommen: Dieter Bohlen wartet bei RTL mit der Verlängerung von "Deutschland sucht den Superstar" sowie dem Comeback von "Das Supertalent" auf, feiert seinen 70. Geburtstag und plant auch noch ein ganz besonderes Konzert.

Auch wenn man es kaum glauben kann: Dieter Bohlen wird am 7. Februar schon 70 Jahre alt. Für den Pop-Titan ist das jedoch kein Grund, die Beine hochzulegen. Im Gegenteil: Während andere in dem Alter ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, startet er zu seinem runden Geburtstag nochmal so richtig durch.

"Für mich war das damals schon traurig"

Der bekannte TV-Juror sitzt nach seiner Zwangspause wieder fest im RTL-Sattel. In der ersten Jahreshälfte 2024 ist er wieder in "seinen" beiden Castingshows zu sehen. "Deutschland sucht den Superstar" geht mit der 21. Staffel an den Start, "Das Supertalent" kehrt ebenfalls zurück. Was für ein Triumph für Bohlen. Der Sender hatte den Mann mit den bissigen Sprüchen Anfang 2021 eigentlich schon in den Ruhestand geschickt. "Nach fast zwei Jahrzehnten (...) ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung", hieß es damals. Eine harte Zeit für Bohlen, wie er vor Kurzem im "Bild"-Interview verriet: "Für mich war das damals schon traurig, nicht mehr dabei sein zu können. Das war kein schönes Gefühl, wenn man zu Hause ist und sieht, dass die Sendung mit jemand anderem produziert wurde." Doch die "DSDS"-Staffel mit Nachfolger Florian Silbereisen (42) blieb hinter den Quoten-Erwartungen zurück und so gab es 2022 die Sensation: RTL holte den berühmtesten TV-Juroren Deutschlands wieder zurück. 2023 wurde dann bekannt, dass "DSDS" sogar noch verlängert wird. Eigentlich sollte mit der 20. Staffel Schluss sein. Doch nun darf Dieter Bohlen zusammen mit Pietro Lombardi (31), Beatrice Egli (35) und Loredana (28) noch einmal ran.

Und auch beim "Supertalent" kann er in seinem Jubiläumsjahr wieder auftrumpfen. Die Staffel 2021 ohne ihn hatte ebenfalls schwache Quoten eingefahren, 2022 und 2023 hatte RTL die Talentsuche dann erstmal pausiert. Nun ist Bohlen zurück und durfte sogar seinen wichtigsten Co-Juroren mitbringen: "Ganz besonders freue ich mich, dass Bruce Darnell auch wieder dabei ist. Das war mein großer Wunsch", sagte er während der Dreharbeiten im Dezember zu "Bild". Dass das Studiopublikum ihn mit minutenlangem Applaus begrüßte, soll ihn sehr gerührt haben.

An seinem 70. gibt er ein Konzert

2024 wird man den Pop-Titan also wieder häufig im TV sehen. Aber auch auf der Musikbühne können Fans die Modern-Talking-Legende erleben: Der Jubilar plant ein besonderes Geburtstagskonzert. "Er wäre nicht Dieter Bohlen, wenn er diesen denkwürdigen Tag (07.02.2024) nicht gemeinsam im Kreise seiner Fans mit einem Mega-Konzert in Berlin feiern würde", hieß es im August in einer Pressemitteilung. "Viele fahren mit 70 Jahren zur Kur, anders Dieter Bohlen. Er rockt die Bühne im Theater am Potsdamer Platz." Der Musiker selbst wurde mit den Worten zitiert: "Wenn Tausende von Menschen dich deine ganze Karriere über so treu begleiten, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich ihnen die Gelegenheit gebe, gemeinsam mit mir am 07.02.2024 eine unvergessliche Show zu erleben."

Eigentlich würde 2024 dann nur noch eine Sache fehlen: dass Bohlen sein privates Glück mit seiner Carina Walz (39) endlich auch ganz offiziell macht. Seit 2006 sind die beiden zusammen, haben zwei Kinder. Doch vor einer dritten Ehe scheute er sich bisher. "Sachen, die im Gleichgewicht sind und die völlig funktionieren, warum muss man daran dann irgendwas ändern? Die Notwendigkeit sehe ich nicht", sagte er vor einem Jahr in einem RTL-Interview, fügte aber hinzu: "Das kommt vielleicht auch irgendwann." Das neue Lebensjahrzehnt wäre doch ein guter Startpunkt für eine neue Ehe.