Eine Werbeaktion von Donald Trump (76) für seine Wahlkampagne ist nach hinten losgegangen: Trump hatte auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social ein Fundraising-Video hochgeladen, in dem ein Monolog von Matt Damon (42) aus dem neuen Film "Air" zu hören war. Darin sagt der Schauspieler in seiner Rolle unter anderem: "Mit Geld kann man fast alles kaufen, aber keine Unsterblichkeit."

Wie "TMZ" nun berichtet, hatte Trump allerdings keine Erlaubnis, das Audio zu nutzen, das Eigentum des Filmstudios Artists Equit ist, deren Gründer wiederum unter anderem Ben Affleck (50) und Matt Damon sind.

Das Studio veröffentlichte auf Twitter nun eine Erklärung, in der es heißt: "Wir hatten keine Ahnung, stimmten nicht zu und befürworten oder genehmigen auch nicht, dass Film- oder Audioaufnahmen von Air im Trump-Wahlkampf als politische Werbung oder für andere Zwecke verwendet werden."

We had no foreknowledge of, did not consent to and do not endorse or approve any footage or audio from Air being repurposed by the Trump campaign as a political advertisement or for any other use.