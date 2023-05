Das Download Germany wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Eigentlich hätten Acts wie Slipknot, Parkway Drive und The Prodigy bei dem Festival am Hockenheimring auftreten sollen.

Am 23. und 24. Juni 2023 sollten am Hockenheimring im Rahmen des Download Germany die Gitarren und Drums donnern. Wie jetzt bekannt wird, wird das Festival allerdings ausfallen. Auf der Homepage der Veranstaltung wird Musikfans versichert, dass sie gekaufte Tickets zurückerstattet bekommen. "Produktionstechnische Hindernisse" beim Download Germany Ende Juni hätten eigentlich Acts wie Slipknot, Parkway Drive, Lorna Shore, The Prodigy, Within Temptation und Volbeat auftreten sollen. Der Veranstalter habe jedoch mit Bedauern die Absage des Events bekannt gegeben. Demnach habe man bis zuletzt versucht, das Festival auf die Beine zu stellen. "Die massive Anzahl von Open-Air-Veranstaltungen erschwere in diesem Sommer trotz des erstklassigen Line-ups die Organisation und Durchführung erheblich", heißt es als Begründung für die Absage. Es seien "produktionstechnische Hindernisse" damit verbunden, die sich als "unüberwindbar" herausgestellt hätten. Die gekauften Tickets sollen in den kommenden Tagen automatisch zurückerstattet werden. Käuferinnen und Käufer erhalten demnach weitere Informationen per E-Mail.