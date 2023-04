Nachdem Drake Bell (36) nach einer Vermisstenmeldung und einer Suchaktion via Social Media unlängst wieder aufgetaucht ist, hat der Schauspieler jetzt sein Schweigen gebrochen. Auf Twitter scherzt der "Drake & Josh"-Star jedoch über die Situation. "Du lässt dein Handy im Auto liegen und gehst nachts nicht ran und dann das?", postete er mit einem lachenden Emoji. Weitere Details zum Verschwinden des Schauspielers sind bislang nicht bekannt.

You leave your phone in the car and don’t answer for the night and this? 😂