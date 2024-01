Dwayne "The Rock" Johnson kehrte überraschend in die WWE zurück und machte eine Ankündigung für einen möglichen Superkampf mit Roman Reigns.

Dwayne "The Rock" Johnson (51) forderte bei seinem Comeback im Ring der Wrestling-Liga keinen geringeren als Roman Reign (38) heraus. Bei seinem verblüffenden Auftritt Montagnacht bei RAW in San Diego wählte er für diese Ankündigung eine metaphorische Sprache, wie unter anderem in einem Clip von der Veranstaltung auf "X" zu sehen ist.

"Ich werde mir jetzt etwas zu essen holen", erklärte Johnson. "Soll The Rock an einem Tisch sitzen? Oder soll sich The Rock an die Bar setzen? Oder soll The Rock am Kopfende des Tisches sitzen?", fragte er weiter. Bei seinem letzten Satz brandete Jubel auf, denn die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten seine Andeutung und die damit verbundene Aufforderung an Leati Joseph Anoaʻi, wie der in Florida geborene Roman Reigns bürgerlich heißt, verstanden.

Der US-Wrestler und ehemalige Football-Star trägt den Spitznamen "Kopf des Tisches" und ist der aktuelle und unangefochtene WWE Universal Champion. Reigns hat die Championship seit über 1.200 Tagen in der Hand.

Der mögliche Superkampf die beiden Wrestling-Giganten könnte bei WrestleMania 40, das vom 6. auf 7. April stattfindet, durchgeführt werden.

Comeback im September 2023

Dieser Superstar-Kampf ist schon länger im Gespräch. Hollywood-Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson war zuletzt im September in der WWE zu sehen und damit zu seinem Wurzeln zurückgekehrt. Bei WWE Smackdown in Denver wurde der mehrfache WWE-Champion US-Medienberichten zufolge in der Ball Arena vom Publikum lautstark für seinen Überraschungsauftritt gefeiert.

Damals erzählte er dem Ex-Football-Star und Wrestler Pat McAfee (36), dass es entsprechende Gespräche für den möglichen Superfight zwischen ihm und Reign bei WrestleMania 39 gebe. Die Pläne scheiterten jedoch und führten zu Spekulationen, dass "The Rock" dann im nächsten Jahr, also 2024, sein lang erwartetes Comeback geben könnte.

Wrestling im Blut

Dwayne "The Rock" Johnson verabschiedete sich im Oktober 2019 aus dem Wrestling-Ring. Damals war er in der Smackdown-Show zum 20-jährigen Jubiläum zu sehen.

Der US-Amerikaner stammt aus einer Wrestling-Familie, auch sein Vater und Großvater waren im Ring aktiv. "The Rock" selbst startete seine beeindruckende Wrestler-Karriere 1995. Ab dem Jahr 2001 widmete er sich jedoch verstärkt dem Filmgeschäft und drehte Streifen wie "Die Mumie kehrt zurück" (2001), "The Scorpion King" (2002) und "Welcome to the Jungle" (2003). Inzwischen zählt der Action-Star zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Zuletzt war er unter anderem in "Black Adam" (2022) und "Fast & Furious 10" (2023) zu sehen.

Seine Tochter Simone Johnson (22) führt die Familientradition als Wrestlerin fort.