Ed Sheeran kam, sang und eroberte mit seinem Album "Autumn Variations" einmal mehr in Windelseile die Spitze der deutschen Charts.

Wenn der britische Musiker Ed Sheeran (32) ein neues Album auf den Markt bringt, ist der Erfolg auch in Deutschland garantiert. Folgerichtig eroberte seine neue Platte "Autumn Variations" in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, aus dem Stand Platz eins. Von seinen insgesamt sieben Studioalben ist es somit das fünfte, das hierzulande den Chartthron erklimmt.

Auf Rang zwei folgt Kontrastprogramm: Seit Jahrzehnten sind die Kastelruther Spatzen häufig gesehene Gäste in den Charts. Mit ihrem neuen Album "Herz und Heimat" landen sie hinter Sheeran und vor Multi-Instrumentalist Steven Wilson (55), der mit seinem "The Harmony Codex" die Top drei komplettiert. Alle drei Werke haben gemein, dass sie neu in die Charts eingestiegen sind.

Alles beim Alten bei den Singles

Deutlich weniger Bewegung - keine, um genau zu sein - findet sich derweil bei den Single-Charts. Wie in der Vorwoche und zum nunmehr sechsten Mal in Folge verteidigen Sira, Bausa & badchieff mit "9 bis 9" den Platz an der Sonne. Ebenfalls unverändert finden sich dahinter "Prada" von cassö, Raye & D-Block Europe" auf Platz zwei sowie "Hässlich" von Ayliva auf dem Bronze-Rang.

Wer die neuen Songs von Ed Sheeran live erleben will, wird dazu übrigens im kommenden Jahr die Gelegenheit haben. Der Popstar und Singer-/Songwriter wurde vor Kurzem als einer der Headliner für die Zwillingsfestivals Southside/Hurricane bekanntgegeben. Es soll sich um die einzige Möglichkeit handeln, den Briten 2024 live in Deutschland sehen zu können.