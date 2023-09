Ed Sheeran singt für Courteney Cox zum zehnten Beziehungsjubiläum mit Johnny McDaid eine besondere Version von "Shape of You". Der Superstar hat einen großen Anteil an der Beziehung der "Friends"-Darstellerin und des Snow-Patrol-Sängers.

Ed Sheeran (32) singt seiner guten Freundin Courteney Cox (59) ein ganz persönliches Ständchen. Der Anlass: das zehnjährige Beziehungsjubiläum der US-Schauspielerin mit ihrem Partner Johnny McDaid (47). Ed Sheeran hat daran einen nicht ganz unwesentlichen Anteil. Schließlich stellte er 2013 dem "Friends"-Star den Musiker der britischen Band Snow Patrol vor.

Ed Sheeran stellte das Paar einander vor

Courteney Cox würdigte Ed Sheerans Rolle als Kuppler zum Zehnjährigen mit einer Bilderstrecke bei Instagram. Zum Start des Reels zeigt Cox ein Bild von sich und Sheeran. Dazu schrieb sie: "Vor zehn Jahren stellte mir dieser Typ" - und dann ein Wechsel zu einem Foto von Sheeran und McDaid - "diesen Typen vor". Dann folgen etliche Schnappschüsse aus zehn Jahren Partnerschaft mit dem Nordiren.

"Johnny's beard is the shape of you"

Am Ende der Bilderstecke kommt wieder Ed Sheeran ins Spiel - mit einem kurzen Video. Gemeinsam mit Gattin Cherry Seaborn (31) sitzt er neben Johnny McDaid und singt eine persönliche Version seines größten Hits "Shape of You". "Johnny's in love with your body", dichtet er etwa um. Und: "Johnny's beard is the shape of you". Dabei wühlt er in der Gesichtsbehaarung seines Kumpels herum.

Johnny McDaid hat wiederum einen Anteil an der Entstehung von "Shape of You". Er schrieb den 2017 erschienenen Megahit gemeinsam mit Sheeran und Steve Mac (51).

Courteney Cox und Johnny McDaid sind also seit September 2013 ein Paar. Im Februar 2014 verlobten sie sich. Ein Jahr später lösten sie ihre Verlobung auf, kamen 2016 aber wieder zusammen. Die Schauspielerin war zwischen 1999 und 2013 mit ihrem "Scream"-Co-Star David Arquette (52) verheiratet. Aus der Ehe ging Tochter Coco (19) hervor.