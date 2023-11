Nach über zwei Jahrzehnten Ehe gehen "Will & Grace"-Star Eric McCormack und seine Frau Janet Holden getrennte Wege. Die Regisseurin reichte am Mittwoch die Scheidung ein.

Die Ehefrau von "Will & Grace"-Star Eric McCormack (60) möchte sich nach mehr als zwei Jahrzehnten scheiden lassen. Wie das Klatschportal "TMZ" berichtet, reichte die Hollywood-Regisseurin Janet Holden am Mittwoch die entsprechenden Unterlagen vor Gericht ein. Der Grund laut des Berichts: "unüberbrückbare Differenzen". Ein Trennungsdatum habe sie demzufolge allerdings nicht angegeben.

Holden fordert von ihrem Noch-Ehemann nach der Scheidung Unterhalt, im Gegenzug soll ihr Mann von ihr keine Zahlungen erhalten. Die beiden haben keine minderjährigen bzw. unterhaltspflichtigen Kinder. Ihr einziger Sohn ist bereits 21 Jahre alt.

So lernten sich Eric McCormack und Janet Holden kennen

McCormack und Holden lernten sich 1994 am Set der Fernsehserie "Lonesome Dove" kennen. Dort arbeitete der in Kanada geborene McCormack als Schauspieler und Holden als Regieassistentin. Die beiden heirateten im August 1997. Zuletzt wurden die beiden als Paar am 24. Juli gemeinsam bei einer Party in New York City auf dem roten Teppich gesichtet.

Bekannt wurde McCormack vor allem dank seiner Rolle des homosexuellen Rechtsanwalts Will Truman in der NBC-Erfolgs-Sitcom "Will & Grace", die er von 1998 bis 2006 und in der Neuauflage von 2017 bis 2020 in insgesamt 246 Folgen verkörperte. Dafür wurde er fünfmal für den Golden Globe nominiert und gewann 2001 einen Emmy. 2018 bekam McCormack einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.