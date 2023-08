Die britische Kultband The Kinks trauert um ein langjähriges Mitglied: Der Ex-Keyboarder John Gosling ist im Alter von 75 Jahren verstorben.

Die Mitglieder der seit rund 60 Jahren aktiven britischen Band The Kinks trauern um einen langjährigen Weggefährten. Wie auf dem offiziellen Instagram-Account der Gruppe mitgeteilt wurde, verstarb der ehemalige Keyboarder der Band, John Gosling, im Alter von 75 Jahren. Im Posting heißt es: "Wir sind zutiefst traurig über die Nachricht vom Ableben von John Gosling. Wir senden unser Beileid an Johns Frau und seine Familie."

Gitarrist und Sänger Dave Davies (76) ergänzt: "Ich bin entsetzt und zutiefst mitgenommen von John Goslings Tod. Er war ein Freund und wichtiger Bestandsteil der Musik von The Kinks während seiner Zeit bei uns. [...] Ich werde stets tiefe Zuneigung und Liebe für ihn in meinem Herzen tragen. Ein großartiger Musiker und ein großartiger Mann."

Gosling war der Band im Jahr 1970, rund sechs Jahre nach deren Gründung, beigetreten. Bis 1978 blieb er Teil von The Kinks, ehe er von Ian Gibbons ersetzt wurde. Mit anderen Ex-Mitgliedern der Band, unter anderem Avory Gibbons, Jim Rodford und John Dalton, gründete er daraufhin die Gruppe Kast Off Kinks. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 2008 blieb er der Gruppe treu.

"Fühlte mich absolut zuhause"

Ein Jahr nach seinem Abschied aus dem Rampenlicht hatte er sich in einem Interview an seinen warmherzigen ersten Tag als Mitglied bei The Kinks erinnert: "Sie machten alle den Eindruck, super lässige Kerle zu sein. Als ich reinkam, drückte mir Dave [Davies, Anm. d. Red.] ein Bier aus einem Kasten mitten im Raum in die Hand. [...] Ich weiß noch, dass ich mich absolut zuhause gefühlt habe - beinahe so als wäre ich immer da gewesen."

Im kommenden Jahr feiern The Kinks ihr 60-jähriges Bandbestehen. Erst im März dieses Jahres kam ihr neuestes Best-of-Album "The Journey - Part 1" heraus. Zu ihren berühmtesten Songs zählen "You Really Got Me", "A Well Respected Man" sowie "All Day and All of the Night".