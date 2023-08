Die Sportwelt trauert um den russischen Eishockeyspieler Rodion Amirov (2001 - 2023), der am gestrigen 14. August einem Gehirntumor erlag. Erst im April 2021 hatte der vielversprechende Newcomer einen Dreijahresvertrag bei den Toronto Maple Leafs ergattert und seinen Wohnsitz daraufhin nach Kanada verlegt. Im Februar 2022 musste sein neuer Verein die traurige Nachricht überbringen, dass bei Amirov ein Gehirntumor diagnostiziert worden sei und er sich deswegen in Behandlung befände.

Nun machte sein Manager Daniel Milstein auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) bekannt, dass das Nachwuchstalent seiner Krankheit erlegen sei. Dort schrieb er: "Mit großem Bedauern müssen wir mitteilen, dass Rodion Amirov verstorben ist. Vor zwei Jahren wurde bei Rodion ein Hirntumor diagnostiziert. Von dem Moment an, als er die Nachricht erhielt, weigerte er sich, negativ zu sprechen, und war entschlossen, jeden Tag zu genießen und ihm mit der gleichen positiven Einstellung zu begegnen, die er während seiner Eishockeykarriere an den Tag legte."

It is we great sadness that we announce the passing of Rodion Amirov. Two years ago, Rodion was diagnosed with a brain tumour. From the moment he received the news, he refused to speak in the negative, determined to enjoy every day, facing it with the same positive attitude he… pic.twitter.com/ye6TdAjGZc