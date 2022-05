Die beiden hatten vor knapp 25 Jahren eine kurze Affäre. Dennoch schenkt das Gericht nun den Aussagen von Schauspielerin Ellen Barkin über ihren Ex-Freund Johnny Depp Aufmerksamkeit. Der sei immer betrunken gewesen, häufig unter Drogeneinfluss und ein eifer- und kontrollsüchtiger Typ, behautet sie.

Die Schlammschlacht vor Gericht zwischen Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) ging auch am 18. Verhandlungstag ungebremst weiter. Am Donnerstag kam dort Hollywood-Schauspielerin Ellen Barkin (68) im Zeugenstand zu Wort. Die Darstellerin hatte 1998 während der Dreharbeiten zum Kultfilm "Fear and Loathing in Las Vegas" eine Liaison mit Depp begonnen und berichtete dem Gericht über ihre Erfahrungen mit dem Schauspieler.

In einem vorab aufgezeichneten Videobeitrag sprach Barkin über ihren Verflossenen und sprang dabei in gewisser Weise Amber Heard zur Seite: Depp sei zu dieser Zeit ständig betrunken gewesen. Die beiden hätten sich ungefähr vier Mal die Woche gesehen und er habe oft unter Drogeneinfluss gestanden. Konsumiert habe er vor allem Rotwein, Marihuana, Kokain und Halluzinogene: "Er hat immer getrunken und Joints geraucht!"

Johnny Depp soll Weinflasche durchs Hotelzimmer geworfen haben

Doch wurde Depp während der Beziehung mit Barkin auch handgreiflich? Nein, aber er sei ein eifersüchtiger Mann, der immer alles kontrollieren wolle, behauptet die Schauspielerin. "Wohin gehst du? Mit wem triffst du dich? Was machst du?", habe Depp ständig von ihr wissen wollen. Einmal habe er vor Wut eine Weinflasche durch ein Hotelzimmer geworfen. Diese habe aber niemanden getroffen.