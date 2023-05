Elon Musk (51) wird seinen Twitter-Chefposten abtreten, wie der Unternehmer am 11. Mai auf dem Kurznachrichtendienst angekündigt hat. Er habe eine Nachfolgerin für die Leitung des Unternehmens gefunden, deren Namen er aber noch nicht mitteilen wollte.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks! My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

Er freue sich, ankündigen zu können, "dass ich eine neue CEO für X/Twitter eingestellt habe. Sie wird in ungefähr sechs Wochen starten", heißt es in dem Beitrag des 51-Jährigen. Er wolle sich dann als CTO um technische Bereiche wie Software und Produkte kümmern.

Bereits im Dezember 2022 hatte er er ein entsprechendes Vorhaben angekündigt. Kurz vor Weihnachten erklärte der Multimilliardär: "Ich werde als CEO zurücktreten, sobald ich jemanden finde, der dumm genug ist, diesen Job zu übernehmen! Danach werde ich nur noch die Software- und Server-Teams leiten." Im Februar hatte er dann erstmals gescherzt, dass sein Hund der neue Twitter-Chef sei.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.