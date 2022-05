Elon Musk (50) bestreitet die Vorwürfe, er habe eine Frau sexuell belästigt. In einer Twitter-Nachricht nahm er zu den schweren Anschuldigungen Stellung. Eine Flugbegleiterin warf dem Tesla-Chef vor, sich vor ihr entblößt zu haben. Der 50-Jährige vermutet einen politisch motivierten Grund hinter den Anschuldigungen.

Am Freitag twitterte Musk: "Die Angriffe gegen mich sollten durch eine politische Linse betrachtet werden". Dies sei "ihr übliches (verachtenswertes) Spielzugbuch". Die Anschuldigungen werden ihn nicht davon abhalten, "für eine gute Zukunft zu kämpfen" sowie das "Recht auf freie Meinungsäußerung".

Tesla-Anleger seien durch die Vorwürfe verunsichert worden. Die Aktienkurse fielen laut "Spiegel" um acht Prozent.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech