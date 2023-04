Nach seiner Abschiedstournee ist Elton John sozusagen in Rente - und will offenbar erstmal viel reisen. Zusammen mit seiner Familie hat sich der Musiker ein außergewöhnliches Ziel ausgesucht: die Antarktis.

Elton John (76) wird das Ende seiner Tour mit einem besonderen Urlaubstrip feiern. Wie der "Mirror" berichtet, will der Musiker Urlaub in der Antarktis machen.

Das Ende seiner Abschiedstournee feiert John demnach mit seinem Mann David Furnish (60) und den beiden Söhnen Zachary (12) und Elijah (10). Die Kinder seien von dem Ziel begeistert, verriet Furnish. "Unsere beiden Söhne wollen in die Antarktis und Elton will ebenfalls in die Antarktis reisen. Es hat sich als Ziel für jeden herausgestellt."

Großer Fan des Südkontinents ist auch Ed Sheeran (32). Der enge Freund von Elton John war so begeistert von dem Ort, dass er sogar seine jüngste Tochter Lyra mit zweiten Namen danach benannt hat.

Weitere Pläne: Angeln, Fußball , Indien

Die Reiselust von Elton John ist damit aber noch nicht befriedigt: Er plane auch seinen Sohn Zach auf dessen Angelreisen zu begleiten, sobald er Zeit habe, kündigte sein Mann an. Ein weiteres Reiseziel der Familie ist Indien. "Ich will mit Elton und den Jungs nach Indien, weil es so ein vibrierendes Land ist. Du musst eintauchen und herumreisen, damit es Sinn macht", schwärmt Furnish. Elton wolle mit seinen Jungs zudem zu mehr Spielen des Fußballvereins FC Watford gehen - "so lange sie gewinnen".

Seit 2018 absolviert John mit Unterbrechungen seine Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road". Die Tour war aufgrund der Pandemie und gesundheitlicher Probleme des Sängers immer wieder verschoben worden, 2021 musste er sich einer Hüft-OP unterziehen. Das letzte Konzert in seiner Heimat wird Elton John im Juni auf dem legendären Glastonbury Festival spielen.

Ende April bis Mitte Mai kommt John auch nach Deutschland. Stationen sind München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Köln. Am 8. Juli 2023 soll in Stockholm das allerletzte Konzert über die Bühne gehen.