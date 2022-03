Eine Braut ist an ihrem Hochzeitstag von dem Hollywood-Star sichtlich überrascht worden: "Hey, ich bin Tom Hanks, ich hätte gerne ein Foto mit Ihnen."

Tom Hanks (65) hat mal wieder den Hochzeitstag eines Paares veredelt. Der Hollywood-Star hatte in Pittsburgh völlig überraschend gefragt, ob er mit auf ein Gruppenfoto einer Braut mit ihren Brautjungfern dürfe. Der weltberühmte Schauspieler, der gerade für Dreharbeiten in Pennsylvania ist, soll sich erst selbst vorgestellt und dann um ein Foto gebeten haben. "Hey, ich bin Tom Hanks, ich hätte gerne ein Foto mit Ihnen", erinnert sich die Braut laut "Newsweek". Weiter soll er ihr gesagt haben, dass sie wunderschön aussehe und er sich sehr für sie freue.

"Dann brachen wir alle in Kreischen aus"

Die überraschte Hochzeitsgesellschaft war von der Situation erstmal völlig überfordert, wie die Hochzeitsfotografin Rachel Rowland beschreibt: "Als es passierte, waren wir erstmal alle verwirrt und es klickte nicht sofort. [...] Dann brachen wir alle in Kreischen aus." Nach dem Foto mit der Braut setzte sich Hanks auch noch dafür ein, alle Brautjungfern mit aufs Bild zu bekommen.

"Er war genau so, wie man ihn sich vorstellt: fröhlich, lustig, laut und freundlich", erklärt Rowland. Auch Hanks' Ehefrau, Rita Wilson (65), war bei der Aktion dabei und musste schließlich mit auf eine der Aufnahmen. Für den Hollywood-Star war es übrigens nicht das erste Mal. 2016 überraschte er etwa ein Paar in New York beim Shooting für seine Hochzeitsfotos.

Ein sehr besonderes Hochzeitsfoto

Das Ergebnis dieser lustigen Aktion ist nun auf dem Instagram-Account der Hochzeitsfotografin zu bewundern. Auf dem Foto sind das ungläubig-überraschte Gesicht der Braut und ihre begeistert lachenden Freundinnen zu sehen.

Hollywood-Star hin oder her - für die Anwesenden war trotz Hanks die Hochzeit das Highlight des Tages, wie die Fotografin in dem charmanten Text unter den Fotos klarstellt: "Ich würde gerne sagen, dass die Fotobombe von Tom Hanks der beste Teil gestern war, aber dann würde ich ehrlich gesagt lügen."