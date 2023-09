Previous

© From the behind the scenes of the 2024 Pirelli Calendar by Prince Gyasi, photo by Alessandro Scotti



Naomi Campbell feiert ebenfalls Jubiläum mit "The Cal": Sie posierte zum fünften Mal für den legendären Pirelli-Kalender. Prince Gyasi setzte sie zum Motto "Timeless" vor einer großen Uhr in Szene.