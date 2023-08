Patrice Aminati zeigt Fotos vom "ersten richtigen Spaziergang" mit dem Töchterchen und einem Wellness-Aufenthalt samt gemeinsamem Training mit ihrem Ehemann, TV-Moderator Daniel Aminati. Der Lichtblick-Post erfreut die Fans.

Patrice Aminati (28) und ihr Ehemann, TV-Moderator Daniel Aminati (49), haben das vergangene Wochenende offenbar in vollen Zügen genossen. Auf Instagram lassen sie ihre Followerinnen und Follower daran teilhaben.

Zu drei Fotos, die die beiden freudestrahlend in Sportkleidung zeigen, schrieb sie auf ihrem Account: "Wir" und setzte ein rotes Herz dazu. Er wurde auf seinem Account deutlicher: "Gestern Abend konnten wir mal wieder gemeinsam trainieren... Bewundernswert, wie trotz dieser Krankheit und den kräftezehrenden letzten Wochen meine Frau ihren Kampfgeist nicht verliert und 'dran' bleibt", lobte er.

Schockdiagnose im März

Patrice und Daniel Aminati hatten im April 2022 geheiratet, im August 2022 kam Töchterchen Charly Malika zur Welt. Anfang März 2023 hatte die junge Mutter dann die niederschmetternde Diagnose schwarzer Hautkrebs bekommen. Nach einer Operation muss sie sich einer körperlich sehr belastenden Therapie unterziehen. Ab und zu gibt sie via Social Media Updates, in denen sie von den Herausforderungen berichtet.

Umso erfreulicher ist der jüngste Post. Und auch in den zugehörigen Stories vertieft sie den positiven Eindruck. Denn Patrice zeigt sich und ihre Familie unter anderem beim Sonntagsspaziergang mit Rosinenbrötchen. Am glücklichsten machte sie aber wohl das, was sie mit "unser erster richtiger SpazierGANG" und einem roten Herz kommentierte. Zu sehen ist in dem Clip, wie die kleine Charly an Papas Hand an einem See entlangspaziert.

Danach übernahm übrigens die Oma und Patrice und Daniel gönnten sich eine kleine Wellness-Auszeit. "Wir machen es uns schön", schrieb Patrice zu einem weiteren Clip, der das Ehepaar in weißen Bademänteln beim Kaffeetrinken vor einer verregneten Terrasse zeigt.

Große Freude für die Fans

Die Followerinnen und Follower sind außer sich und schreiben sich die Freude von der Seele: "Schön euch beide so zu sehen. Wie toll ihr zusammen haltet in der schwierigen Zeit", heißt es unter anderem in den Kommentaren. "Schöner denn je", schreibt ein weiterer Fan. "Ihr seid ein Vorbild für viele Menschen. Hut ab vor Patrice", lobt eine Userin. "Bleib weiterhin so stark. Es kommen bessere Zeiten", ist ebenfalls zu lesen.