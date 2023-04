Das Baby ist da! Rumer Willis ist zum ersten Mal Mutter geworden. Bei Instagram veröffentlichte sie ein erstes Foto ihrer Tochter und verriet auch schon deren Name.

Rumer Willis (34) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das gab die Tochter von Demi Moore (60) und Bruce Willis (68) in einem Instagram-Post bekannt. "Louetta Isley Thomas Willis. Du bist pure Magie", schrieb sie zu einem ersten süßen Babyfoto, auf dem ihre Tochter friedlich in einer Wiege schlummert. "Am Dienstag, den 18. April zu Hause geboren. Du bist mehr, als wir uns je erträumt haben", schwärmte Willis weiter.

Die Stars gratulieren

Zahlreiche Promis haben der 34-Jährigen und Partner Derek Richard Thomas unter dem Post ihre Glückwünsche ausgesprochen. "Sie ist wunderschön! Herzlichen Glückwunsch Mama! Willkommen auf dieser Welt Louetta!", schrieb Melanie Griffith (65). "Ich freue mich so für euch", kommentierte Hilarie Burton (40). "Zauberhaft", schwärmte Hilary Duff (35) und auch Ireland Baldwin (27) zeigte sich begeistert: "Zu süß. Ich freue mich so für dich!"

Rumer Willis hat im Dezember 2022 ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, im März 2023 fand die große Babyparty im Beisein ihrer Familie statt. Es ist das erste Kind mit Freund Derek Richard Thomas.