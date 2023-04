Die Band AnnenMayKantereit muss Konzerte absagen. Offenbar steckt eine Erkrankung dahinter. "Es bricht uns das Herz", schreibt die Gruppe auf Instagram an die Fans.

"Schlechte Nachrichten" von der Band AnnenMayKantereit. Auf Instagram gaben die Musiker bekannt, dass sie ihre Konzerte in München und Wien absagen müssen. "Wir mussten schon zwei Konzerte verschieben und jetzt hat es uns direkt nochmal erwischt", heißt es in dem Statement. Zudem erklärte die Gruppe: "Es gibt tausend Krankheiten, die wir für euch ignorieren würden. Leider gibt es auch Krankheiten, die Konzerte unmöglich machen." Um welche Erkrankung es sich handelt, ist nicht bekannt.

"Gesundheit geht vor"

"Alles was wir wollen, ist für euch Musik machen und es bricht uns das Herz. Es tut uns so leid", fügt die Band um den Sänger Henning May (31) hinzu. Informationen über Nachholtermine sollen die Fans in den kommenden Tagen erhalten. Unter dem Post gibt es bereits zahlreiche Genesungswünsche und Verständnis für die Absagen: "Sehr schade! Aber Gesundheit geht definitiv vor, gute Besserung euch!", schreibt ein User beispielsweise.