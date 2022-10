Seit Anfang Oktober steht Liverpool als Austragungsort für den Eurovision Song Contest 2023 fest. Nun sind auch die 37 Länder bekannt gegeben worden, die an dem Musikwettbewerb im kommenden Jahr teilnehmen werden.

Künstlerinnen und Künstler aus 37 Ländern werden im kommenden Jahr nach Liverpool reisen, um am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Das ist nun auf der Homepage des berühmt-berüchtigten Musikwettbewerbs bekannt gegeben worden.

Mit dabei sind etwa Albanien, Australien, Armenien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland und Frankreich. Weiter geht es mit Georgien, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Malta und Moldawien.

Ebenfalls antreten werden die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien, Slowenien, Spanien, Schweden, die Schweiz und natürlich die Ukraine sowie das Vereinigte Königreich.

Großbritannien springt für die Ukraine ein

Ursprünglich hätte die Ukraine als Vorjahressieger die Rolle des Gastgebers übernommen. Aufgrund des russischen Angriffskriegs findet der ESC jedoch im Vereinigten Königreich statt.

Dennoch steht die Ukraine wie die Big Five, also Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien, direkt im Finale. Alle übrigen 31 Länder müssen noch in einem Halbfinal-Wettbewerb antreten.

Das erste Halbfinale findet am 9. Mai, das zweite am 11. Mai statt. Das Finale wird am 13. Mai in der Liverpool Arena ausgetragen. Der ESC wird von der Europäischen Rundfunkunion und der BBC organisiert.