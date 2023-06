Ex-"Bachelorette"-Kandidat Philipp Stehler und seine Frau Vanessa sind erstmals Eltern geworden. Auf Instagram teilen sie ihr neues Familienglück mit ihren Fans.

Philipp Stehler (35) und seine Frau Vanessa Ciomber können ihr Glück kaum fassen. Die beiden sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram verkündet der Ex-"Bachelorette"-Kandidat die freudigen Neuigkeiten mit einem süßen Video, das lediglich den kleinen Fuß des Neugeborenen zeigt.

"Uns fehlen noch die richtigen Worte, um unsere Gefühle und unser Glück zu beschreiben", schreibt Stehler. Demnach ist ihr kleiner Sohn bereits am 9. Juni zur Welt gekommen. Seitdem fühle sich ihr Leben "vollkommen" an.

Weiter zeigt sich der 35-Jährige voller Dankbarkeit: "Anscheinend habt ihr es euch auch schon gedacht, als wir gerade unsere Postfächer aufgemacht haben, wurden wir von euren lieben Nachrichten überwältigt. Dafür wollen wir euch kurz danken." Er und seine Liebste wollen sich nun vorerst eine Auszeit gönnen, um ihr neues Familienmitglied "erstmal so richtig kennenzulernen".

Promis gratulieren

Viele Stars, Kollegen und Influencer haben in den Kommentaren gratuliert. "Uhhhhhh Gänsehaut! Ganz viel Liebe an euch und alles Gute für den Sohnemann und euch als neue Familie. Freue mich ganz doll mit euch", schreibt etwa Fiona Erdmann (34). Von Johannes Haller (35) heißt es: "Ich freu mich so so sehr für euch!" Weitere Glückwünsche gab es von Janine Pink (36) oder Natascha Ochsenknecht (58).

Der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat und seine Freundin sind seit Dezember 2020 offiziell zusammen, im Mai 2023 gaben sie sich kurz vor der Geburt das Jawort. 2015 hatte er bei der RTL-Kuppelshow den dritten Platz erreicht und war dadurch einem breiteren Publikum bekannt geworden. Auch in "Bachelor in Paradise" war er zu sehen. Als Schauspieler ergatterte er in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" eine Gastrolle.