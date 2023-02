Schauspieler und Ex-"Bachelorette"-Kandidat Philipp Stehler und seine Freundin Vanessa Ciomber erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Auf Instagram zeigt der werdende Vater ein Ultraschallbild des Babys.

Schauspieler Philipp Stehler ist außer sich vor Freude: Der 34-Jährige und seine Freundin Vanessa Ciomber (32) werden zum ersten Mal Eltern. "Wenn aus Liebe Leben wird. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen!", schreibt das Paar auf Instagram. Dazu posten beide einen kurzen Video-Clip, in dem ein Ultraschallbild des Babys zu sehen ist. Außerdem eine Szene, in der Stehler den Bauch seiner Freundin küsst.

Der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat und seine Freundin sind seit Dezember 2020 offiziell zusammen. 2015 hatte er bei der RTL-Kuppelshow den dritten Platz erreicht und war dadurch einem breiteren Publikum bekannt geworden. Auch in "Bachelor in Paradise" war er zu sehen. Als Schauspieler ergatterte er in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" eine Gastrolle, und ist seit zwei Jahren als Polizist in der Serie "K11 - Kommissare im Dienst" im Einsatz.

Er leidet an Colitis ulcerosa

Stehler, der viele Jahre an der Darmerkrankung Colitis ulcerosa litt, hat zudem ein Buch über seine Krankheit geschrieben. Etwas über ein Jahr lang musste er sogar einen künstlichen Darmausgang tragen. In "Mein Bauch ist kein Arsch" gibt er anderen Betroffenen Rat.

In einem Interview hatte er 2021 offen über seine Hemmungen und seine Scham beim Dating gesprochen. Seine Partnerin Vanessa habe er "unter erschwerten Bedingungen" kennengelernt", sagte er. Aber er habe sich schließlich getraut, sich zu öffnen: "Sie ist die erste Frau, die ich quasi an mich heran gelassen habe."